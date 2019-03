Champions Iaco: FLU vence Sena por 3 a 0 e é campeão

sena futebol #

pmsm (Gessiane Costa)

Com dois gols do atacante Nokinha, a equipe tricolor bateu o Sena FC e conquistou o título de campeão municipal, num jogo envolvente do começo ao fim.

Em um jogo acirrado, disputado e cheio de lances brilhantes, o time do Fluminense consagrou-se o grande campeão municipal de Futebol, pela quarta vez. A equipe tricolor venceu o time do Sena FC pelo placar de 3×0. Em noite inspirada do atacante Nokinha, que marcou duas vezes para a equipe tricolor, as torcidas vibraram no Estádio Marreirão, na tarde deste sábado (23), para assistirem a grande final entre as duas equipes.

(…)

Em tempo: falta uma foto do time campeão no press release da prefeitura – J R Braña B.