Ex-secretário desafia oestadoacre publicar desabafo de ex-min de Temer (v)

Vídeo enviado pelo ex-deputado federal e ex-secretário nos governos JV e Tião Viana, Fernando Melo ‘Jacaré’, que praticamente desafiou oestadoacre publicar o desabafo de Marcelo Calero, demitido do ministério da Cultura por Michel Temer por conta do Geddel e suas malas de dinheiro. No final do post, o Em Tempo.

‘Marcelo Calero.

Pra quem não se lembra, ele foi nomeado ministro cultura do Temer e não durou nem um mês.

Pediu demissão porque embargou a obra do prédio moderno e gigante encravado numa área histórica de salvador.

Prédio que um dos sócios era o Gedeel Vieira.

O homem dos 52 milhões em malas de dinheiro.

Geddeel peitou e queria que o projeto fosse aprovado de qualquer jeito.

Ele pediu demissão na sala do presidente Temer‘

Veja o que ele diz agora..:

Em tempo: o ex-ministro de Temer, Marcelo Calero, Cultura, tem toda razão sobre Temer e seu governo corrupto e golpista, porém exagera ao dizer que outro Brasil está sendo construído por conta dessas prisões da lava jato…menos, ex-ministro!…na verdade, a prisão somente agora de Temer, ‘corrupto há 40 anos’, segundo o MP, e Moreira Franco, idem, foi uma retaliação e tentativa de emparedamento do presidente da câmara, deputado Rodrigo Maia. Mas o desabafo do ex-ministro é pertinente, compreensivo e merece respeito –

