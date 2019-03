Inadimplência: consumidor passa mais de ano para sair do SPC

cndl spc #

Dificuldades em negociar desconto com credores e tentar maior prazo para pagamento das dívidas foram principais obstáculos. Diminuição da renda e perda do controle de gastos são fatores que mais comprometeram quitação de contas negativadas Inadimplentes levam mais de um ano para limpar o nome Apesar de encerrada a crise econômica (?) – J R Braña B.), o brasileiro ainda sente seus efeitos e enfrenta dificuldades em limpar o nome. É o que revela pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em todas as capitais com consumidores que estiveram inadimplentes nos últimos 12 meses e já saíram dos cadastros de devedores. Os dados mostram que, em média, foram necessários 14 meses para o pagamento das dívidas responsáveis pela negativação de seus CPFs.

Em tempo: a CNDL/SPS começa o press release com ‘encerrada a crise econômica’…encerrada onde, pessoal? Com o desemprego batendo em 14 milhões e a população sem dinheiro para consumo onde que se encerrou a crise no Brasil? – J R Braña B.