Dep Edvaldo é contundente em defesa da UTI neonatal (assista)

Em verdade, o discurso do parlamentar do PCdoB é em defesa da saúde pública…

Ele lembra que as UTIs públicas do Acre atendem os mortais comuns e os que têm plano de saúde em empresas privadas, que também se socorrem no SUS…sempre!

No Acre, é uma maravilhas ter hospital e clínica particulares…não precisa ter UTI…porque a UTI construída com dinheiro do povo, a do SUS, atende inclusive as espertas casas de saúde privadas.

É o que oestadoacre sempre fala: aqui a iniciativa privada é privada de iniciativa… vive pendurada nas tetas do Estado, no caso específico, nas tetas do Sistema Único de Saúde.

Tá na hora do Estado exigir que hospitais e clínicas particulares tenham suas próprias UTIs.

Assista Edvaldo Magalhães:

J R Braña B.