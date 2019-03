Petecão sobre 2% a menos na tarifa de energia: ‘É pouco’ (v)

energia petecão tarifa #

GabParl

A conta de luz do Acre será reduzida em 2,60%. O anuncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ao coordenador da bancada federal do Acre, Senador Sérgio Petecão (PSD), na quarta-feira (27).

Petecão disse que a redução de 2,60 % ainda ‘é muito pouco’, mas que significa um avanço nas negociações com a ANEEL para que se encontre uma cobrança justa.

“Energia elétrica é prioridade e as condições que estão sendo impostas ao acreano é inadmissível”, disse o senador, que também considera estudar mudanças na legislação para uma solução definitiva à situação.

A convite da bancada, o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, e técnicos da agência, vão a Rio Branco, no próximo dia 26 de abril, para audiência com parlamentares e integrantes da sociedade civil a fim de que sejam prestados esclarecimentos sobre valor da energia elétrica cobrada no Acre e as providências que o governo federal está tomando.



(…)