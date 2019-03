Imprensa que ajudou no Golpe e traiu povo está arrependida

imprensa golpe br #

O PiG, comandado pela Globo, foi o camisa 10 do Golpe contra a Constituição e contra uma presidenta eleita democraticamente e sem crime de responsabilidade.

Apostaram no Temer e deu no que deu…a vida do povo piorou…

Depois investiram em Bolsonaro….e todos veem o que acontece: o país não tem rumo…não há governo….’caos’, como diz editorial de ‘oglobo’ hoje.

Esta semana o PiG foi proibido de entrar para uma entrevista do presidente (sic)…

Teve que retransmitir imagens da NBR, tv do governo federal.

Nunca, nos anos do PT no Planalto, a imprensa foi censurada…

Nunca…

Nunca o PIG ganhou tanto dinheiro nos governos do PT, também…

Nesta sexta, os editoriais do PiG mostram arrependimento…

É tarde…

A democracia está enferma no Brasil..

Bom dia! Os jornais continuam arrependidos em seus editoriais desta sexta-feira. O Globo diz que B17 trouxe o caos ao País. O Estado o vê como um deserto de ideias. E a Folha o classifica como despreparado. Reinaldo já aponta crime de responsabilidade. Só falta a autocrítica… — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) 29 de março de 2019

Em tempo: PIG foi uma expressão cunhada por Fernando Ferro (ex-dep federal do PT de Pernambuco) para se referir à velha mídia comercial do Brasil.