Boa notícia: Energisa/SENAI: 240 vagas em curso para eletricistas

FIEAC/SENAI AC fecha convênio com Eletroacre e vai oferecer cursos de qualificação profissional para a população do Acre

A Eletroacre, empresa do Grupo Energisa, assinará, no próximo dia 4 de abril, um convênio com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) para aumentar a oferta de cursos de qualificação profissional no Acre, por meio do SENAI AC – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Além da formação de novos profissionais, o projeto batizado de “Escola da Energia” prevê a modernização de dois centros de treinamentos: um localizado em Rio Branco e, o outro, em Cruzeiro do Sul. No total, o investimento previsto neste ano é de aproximadamente R$ 1 milhão.

“O primeiro resultado dessa parceria será o aumento das vagas nos cursos do SENAI. A expectativa é de que mais de 200 novos eletricistas e 40 técnicos sejam formados ainda este ano. Uma grande oportunidade para jovens da região”, afirma José Adriano Ribeiro, presidente da FIEAC.

