Golpe de 1964: Ditadura Nunca Mais no Brasil! (v)

ditadura br #

Nunca Mais Ditadura.

Golpe em 1964 aconteceu no dia da mentira…1º de Abril.

Governo norte-americano por trás dos golpes….sempre, né!

Dilma Rousseff:

O Golpe de 64: Na ditadura, a oposição foi atacada com toda a violência do Estado: 434 pessoas foram assassinadas, de acordo com a Comissão da Verdade. Entre essas, 212 ainda estão desaparecidas. As famílias jamais encontraram os corpos.#DitaduraNuncaMais#1964NãoDáPraComemorar pic.twitter.com/jdfdiQ4X36

— Dilma Rousseff (@dilmabr) 31 de março de 2019