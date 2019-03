Mídia comercial tenta influenciar você apoiar o Fim da Previdência pública

previdência br #

Desemprego alto, sim, chantagem com manchete de jornal, não!

Percebam que a mídia comercial e quase quebrada do Brasil joga tudo no fim da Aposentadoria Pública ao apoiar a reforma da Previdência de Bolsonaro.

É para isso que a elite financeira e sua porta-voz mídia querem Bolsonaro: para ele seguir o jogo sujo de Temer e dar aos bancos o filé da capitalização e prejudicar ainda mais os assalariados, especialmente os mais pobres, as mulheres, o povo na sua maioria.

O desemprego é grande no Brasil e cairia, lembra, se o Congresso aprovasse a reforma Trabalhista? …os deputados e senadores aprovaram e o que aconteceu? não houve geração de empregos, pelo contrário..o trabalho precarizou, os salários caíram e hoje o desemprego já ultrapassa os 13 milhões.

Agora, novamente, a mídia, aliada do governo para convencê-lo do modelo de capitalização, joga suas fichas na aprovação do fim da aposentadoria pública (Reforma da Previdência).

Essa manchete do jornal OGlobo é típica: fazer você acreditar que a solução é acabar com a previdência pública.

Você vai cair nessa de novo, igual à reforma trabalhista, que criaria milhões e milhões de empregos e transformou o trabalhador em intermitente e sem garantia alguma?

J R Braña B.