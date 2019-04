Sessão das 20h15: o professor libertário (no dia da mentira!)

sessão das 20h15 hoje #

Cinema, hoje

oestadoacre reproduz nesta noite do dia da mentira, às 20h15, o filme español ‘A língua das mariposas’, que conta a história de um aluno, Moncho (e um professor anarquista, porque não dizer) o período imediatamente anterior à guerra civil española e a ascensão do ditador Franco.

Nesses tempo de festejos e celebrações de Ditaduras no Brasil, o filme é essencial para os amantes da democracia e os amantes da Educação libertária que Paulo Freire deixou como legado ao Brasil.

Então, liga o despertador para 20h15 aqui no oestadoacre.com ….logo mais.

Duração do filme: 1h31min

Idioma: español com legenda em português…liga o laptop ou o celular com um cabo HDMI à TV e pronto…tá construída a sala de cinema particular.

Ah, o final do filme é imperdível…emocionante, reflexivo e revoltante ao mesmo tempo.

J R Braña B.