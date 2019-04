Latam: novo voo saindo em horário nobre: 2 da madruga (ka ka ka)

voos latam #

Latam

O Aeroporto de Rio Branco/Plácido Castro (AC), inaugura (do) nesta segunda-feira, 1º de abril, a nova rota da Latam para São Paulo (SP). Operado por um Airbus A319, com capacidade para 144 passageiros, o novo voo direto terá frequência diária, de segunda a sábado, pousando em Rio Branco às 23h55 e decolando às 2h05 com destino a Guarulhos, em São Paulo.

Em tempo: novos trajetos desprestigiam Brasília, a capital do país…percebe? O mesmo acontece com a Gol…que faz RBO-PV-SP – J R Braña B.