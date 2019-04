Filho de Bolsonaro compra briga com Hamas: ‘Quero que vocês se explodam’

filho presidente hamas #

Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) escreveu no seu Twitter ‘quero que vocês se explodam’ em resposta à nota divulgada pelo grupo Hamas, que critica a instalação de um escritório de negócios do governo brasileiro em Jerusalém.



O deputado Alceu Moreira, da Frente Parlamentar da Agropecuária, apoiador de Bolsonaro, se indignou com a atitude do filho do presidente.

— Chega! Chegamos ao limite! Não dá mais! Acabou a paciência! — disse Alceu Moreira, em tom de enfrentamento, ao citar a mensagem do senador, publicou o jornal o globo.

Os árabes são os maiores clientes de carne do Brasil e o medo de empresários como o deputado Alceu é que as exportações sejam reduzidas prejudicando o setor….1,8 bilhão de muçulmanos consomem produtos do agronegócio brasileiro.

Após a repercussão negativa, o filho de Bolsonaro apagou a mensagem…era tarde.