Mãe de GladsonC traduz a política acreana: ‘É o toma-lá-da-cá’

Mensagem de Linda Cameli, mãe do governador do Acre, no FB.

É isso aí, dona Linda Cameli!

Toma-lá-da-cá!

O governo do seu filho foi transformado numa pizza gigante…repartida, loteada….em fatias.

E ele sabia disso…sabia da sede e fome das múmias antigas dos seus partidos aliados…

E o povo, em outubro passado, por sua livre vontade – abriu as portas e as múmias saíram das catacumbas…e emparedaram GladsonC que, agora, não sabe como se livrar desses fantasmas.

Tento imaginar a preocupação de mãe e não queria estar na pele de dona Linda…que, claro, torce pelo bom desempenho de seu filho frente ao governo do Acre.

Aqui pra nós, dona Linda: as coisas não estão fáceis para GladsonC, não o filho, mas o governador.

J R Braña B.

