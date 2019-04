Grana para mídia: Governo é generoso com sites aliados da capital

mídia grana acre #

Uma coisa os governos de direita são: leais aos seus apoiadores na mídia no Acre.

Os dois sites mais estruturados da capital (ac e contil) receberam via Companhia de Selva, por ordem do governo atual, R$ 228 mil. (114 mil cada um).

Justo?

Não sei…porém, como são os mais lidos e, por esse critério, vá lá que seja justo.

No governo passado, os sites não tiveram vez com a verba de mídia….

Os jornais impressos (que já morreram faz um século), mais as tvs globo e gazeta comandavam e recebiam os maiores valores.

Porém, os impressos ainda não ficaram totalmente fora no atual governo…o jornal A Gazeta e outros, impresso, ainda abocanharam R$ 40 mil…e a TV do mesmo nome R$ 60 mil.

Outros aliados na internet com menor expressão receberam 20 mil e 10 mil….

oestadoacre, que ultrapassou 1 milhão de acessos no ano (só publicando política, economia, cultura) não faz parte dessa relação de sortudos…oestadoacre teria direito pelo critério de audiência se a divisão de verba de mídia fosse democrática e técnica, mas não é assim que funciona…a divisão é política, de grupos, e compreendemos…não concordamos, evidente.

Nossa pequena monetização vem do Tio Sam, acredite…!

O Google, ao contrário dos Governos do Acre, todos, não nos discrimina nem nos isola como um doente contagioso…

No fundo, no fundo, quem nos ajuda aqui no oestadoacre a pagar as contas são os nossos amigos leitores…com seus cliques bondosos!

J R Braña B.