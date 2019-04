Quando o Sinteac vai voltar a ser um sindicato?

sinteac acre #

A justiça ‘decidiu’, nas palavras da direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre), que o Sinteac é a única entidade que pode representar os professores.

Não é bem assim: quem define o seu representante e o seu sindicato é o trabalhador….essa decisão judicial fere o princípio da liberdade de organização dos trabalhadores.

Mas, vamos dizer que seja o Sinteac o que vai sobrar nessa disputa judicial pela representatividade…a pergunta que fica é: quando essa entidade vai recomeçar a desempenhar o seu papel como representante dos professores e administrativos da Educação?

Quando?

Os professores acreanos da rede pública (estado e município) têm um dos pisos salariais mais ridículos do Brasil…compare com o inicial dos professores do Maranhão (que é $ 5,7 mil, que ainda é pouco!)… mas compare.!

Os professores do Acre estão sem representatividade…o governo não os atende…sequer os reconhece como entidade…uma vergonha!

Em tempo: e com o decreto (inconstitucional) de Bolsonaro que retira o repasse via folha das contribuições aos sindicatos…essas entidades cartoriais do Acre estão todas fadadas à morte súbita…por inoperância sindical e política.

J R Braña B.