Pronto, falou de um aparece o outro ‘sindicato dos professores’

sindicato professores #

Pedi aqui em post passado que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação ressuscitasse para as lutas em defesa dos professores e afins…

No noticiário, o Sinteac aparece defendendo que é ele o representante único dos professores…se calça numa decisão judicial (que fere a autonomia e liberdade de organização dos trabalhadores)…mas, enfim, se agarra a essa sentença provisória, claro.

Hoje, reaparece o Sinproacre, na mídia, claro, que também se diz representante dos mesmos professores…os argumentos publicados no ac pela direção do Sinproacre são pífios…não diz coisa com coisa alguma…constato que é de baixíssimo nível a formação classista dos atuais dirigentes sindicais que deveriam estar à frente da pauta dos professores….resultado: os trabalhadores estão à deriva…no caso, os professores!

Porém, o Sinproacre tem o direito de ser (porque hoje não considero que seja de fato…nem o Sinteac) o representante dos professores…

Todavia, é preciso fazer por onde…definir essa legitimidade junto aos associados…mas não só…é preciso fazer funcionar esse Sindicato…que, a rigor, como o Sinteac, são entidades de classe virtuais ATUALMENTE…só aparecem quando precisam dizer que são os ‘legítimos representantes’ de seus associados…e na mídia…nunca onde estão os interessados.

Pergunte a qualquer professor que está na escola se viu, encontrou, esbarrou, disse um oi para algum dirigente do Sinteac ou do Sinproacre nos últimos tempos?

A resposta será não!

Várias escolas (10) começaram o ano adotando o chamado ‘Novo Ensino Médio’, os professores foram chamados a cumprir novas responsabilidades (além de lecionar sua disciplina) e os dois (DOIS) sindicatos de professores do Acre talvez nem saibam dessas notícias relacionadas aos seus associados..

Bem…vou parar…nem do piso salarial ridículo do Acre vou mais recordar…

Os professores estão esperando um desses DOIS sindicatos nas escolas…digamos, para um reunião de base…daquelas que todo sindicato minimamente organizado e classista realiza com seus associados.

J R Braña B.