Só falta a dep Vanda Milani fechar contra a Reforma da Previdência

Projeto de Vanda Milani amplia direitos trabalhistas

A deputada Vanda Milani (SD) apresentou , junto à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, projeto de lei que altera a CLT(Consolidação das Leis do Trabalho) e assegura ao empregado que estiver ,a no máximo 2 anos da aposentadoria, a redução de pelo menos 2 horas da duração normal do trabalho sem diminuição do salário.

Segundo a deputada, o projeto visa reconhecer, sobretudo, a experiência e a técnica adquiridas que , ao longo dos anos, fazem com que o trabalhador – em função de mais qualidade e agilidade – consiga realizar o mesmo trabalho executado em 8 horas em apenas 6 horas trabalhadas.

(…)

O projeto proíbe ainda a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado que estiver a, no máximo, 2 anos da aquisição da aposentadoria.

(…)

Em tempo: é isso aí, deputada Vanda! Agora estamos esperando o seu voto contra a maldita Reforma da Previdência de Bolsonaro – J R Braña B.