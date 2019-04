Gov diz que liberou R$10 mi (3 mi de dólares) para rodovias estaduais

rodovias acre #

ANGA (Gov do Acre)

O governador Gladson Cameli liberou R$ 10 milhões para o Departamento de Estrada e Rodagens doAcre (Deracre) agilizar o conserto das máquinas que serão utilizadas na recuperação das rodoviasestaduais do estado, as chamadas ACS, (AC-10, AC-40 e AC-90). O recurso vai ser utilizado ainda paraaquisição do combustível das obras iniciais.

(…)

Em tempo: há tempo a via Chico Mendes, a principal entrada da Rio Branco para quem chega de carro de outro estado – está abandonada, um lixo…a primeira impressão é a que fica…descaso total…o mesmo para o trecho aeroporto-cidade-aeroporto.

Em tempo 2: 10 milhões são 10 milhões (2,7 milhões de dólares)…mas o pessoal do poder atual dizia que o do poder anterior gastava além da conta em 1 km de asfalto…o vice-governador Rocha, quando deputado federal, chegou a levar pedaços de asfalto para a tribuna da câmara para denunciar o PT…vamos ver com quantos paus (10 milhões) agora se faz uma canoa, ops, rodovia…

J R Braña B.