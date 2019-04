MF Press Global: Natacha, Eva e a maçã na sexta santa…(fotos)

divulgação bailarina #

MF Press Global para oestadoacre

Natacha Horana escreve legenda emblemática sobre Eva e a maça e fãs levantam teorias

A bailarina do Faustão Natacha Horana deixou os fãs curiosos sobre o significado de uma legenda que postou em foto no Instagram

Natacha Horana sempre surpreende os fãs com fotos de tirar o fôlego onde mostra o seu corpo perfeito e suas curvas em lugares paradisíacos ou em cliques com um toque de ousadia e sensualidade.

Desta vez, no entanto, o que mais surpreendeu os fãs da bailarina do Domingão do Faustão foi a legenda que postou em uma das fotos: “da série … como eu queria estar agora, mas a Eva comeu a bendita maçã”, o que deixou algum dos seus seguidores confusos, levantando algumas teorias do que Natacha quis realmente dizer com aquilo.

A própria Natacha explica: “de acordo com a tradição religiosa, nós não precisávamos trabalhar no Jardim do Éden, até que Eva resolveu dizer a Adão que comesse do ‘fruto proibido’, e ai fomos expulsos da boa vida e agora temos que trabalhar duro. Eu queria estar sempre plena, de boa, mas Eva tinha que comer a maça ne? (risos). Mas vamos em frente”.

Fotos MF Press Global: