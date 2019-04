Cidadão acreano sempre bancou Acre Previdência (sistema é solidário)

acre previdência ‘rombo’ #

O sistema solidário é assim…a força de trabalho hoje banca os aposentados atuais…o desequilíbrio favorável ao número dos que se aposentam maior que o número de novos servidores contratados e o saque dos recursos do Fundo Previdenciário do Acre (na década de 90) são as causas do ‘rombo’ (entre aspas mesmo) gritado pelo governo.

Em tempo: notícias que ressaltam ‘ROMBO’ só ajudam a propaganda do governo federal e local por mudanças que no sentido de prejudicar os aposentados atuais e os futuros….o básico e necessário (acabar privilégios e cobrar bilhões de devedores eles não vão fazer).

J R Braña B.