Ouvinte diz que piorou programação da Aldeia FM (rádio pública)

aldeia fm acre #

Atenção, pessoal da Aldeia FM!

Como piorou a programação, a qualidade da @aldeiam, no novo governo. Uma pena, pq tínhamos na emissora a melhor programação musical da cidade, sem contar os melhores profissionais. Lamentável. — Józimo_Oficial (@Jozimo65) 22 de abril de 2019

Em tempo: a anterior programação musical (havia exceção) não era lá também essa coca-cola toda (agora melhorou cobertura oficial do governo, registre-se)…falta há século programador de música (com instrução/treinamento para a função) e critérios para a rádio pública…é bom lembrar: a Aldeia é pública! Se for para ser idêntica à Difusora, deixa só esta, então.

Em tempo 2: como melhorou a cobertura das ações do governo atual…que tal ampliar e abrir para a sociedade?…esse é o eterno desafio das emissoras públicas do Acre…que não são publicas de fato, são públicas para o público do governo de plantão. (Sociedade ainda não entende isso nem cobra também).

Em tempo 3: oestadoacre já sugeriu mudar completamente esse formato…e criar um modelo democrático, inclusivo, participativo, autônomo do governo de plantão (com projeto aprovado na Aleac e orçamento próprio)…a nossa BBC, DW, RFI…aqui

Em tempo 4: emissora pública, mas pública de verdade, é cidadania! (nunca existiu isso no Acre…nem no Brasil!)

J R Braña B.