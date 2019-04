petecão bancada #

Quem votaria contra à recondução do primeiro-secretário do senado ao comando da bancada federal neste momento?

Ninguém, claro…

A bancada federal do Acre se reuniu nesta terça-feira (23), em Brasília, e, por unanimidade, reconduziu o senador Sérgio Petecão para continuar à frente da coordenação do trabalho dos parlamentares federais no Congresso Nacional. @gladsoncameli pic.twitter.com/wn4ULWHxKw

— Sérgio Petecão (@senadorpetecao) 23 de abril de 2019