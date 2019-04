Violência oficial: Estado é muito eficiente contra pobres (assista)

pobres acre #

Com imagens do ac, vê-se a polícia do governo GladsonC/Rocha jogando bombas de gás lacrimogênio sobre pessoas (jovens, crianças, estudantes de farda, mulheres, homens) que reivindicam melhores condições de tráfego em ramal que moram…

Em tempo (20h22): como a responsabilidade pela recuperação do ramal é do município de Rio Branco, a violência contra as pessoas deve ser também debitada na conta da prefeita Nery.

É a força policial, paga pelo povo – a serviço da opressão contra este mesmo povo que tem como único direito não ter direito algum.

Sentar à mesa em conversações, diálogo, somente com empresas, empresários, os de cima…para os de baixo, cacete na cabeça, bombas…opressão!





J R Braña B.