GladsonC se une a Bolsonaro para ferrar aposentadoria pública (sem surpresa)

reforma da previ #

Desaforo – [Aposentado que ganha R$ 2,3 mil é rico, diz o presidente que 77% dos Acreanos votaram]

ANGA (gov do Acre)

Agendas conjuntas e o apoio de todos os parlamentares para a aprovação da Reforma da Previdência, elaborada pelo Governo Federal, foram temas de reunião entre o governador Gladson Cameli e a bancada federal, na tarde desta terça-feira, 23, em Brasília.

Gladson explicou que a responsabilidade de todos, agora, é a de “colocar o Brasil nos trilhos” (qual trilho? –

J R Braña B.) para que os estados possam superar as dificuldades colocadas ao longo dos anos.

Estiveram presentes na reunião com o governador, os senadores Márcio Bittar, Sérgio Petecão, Mailza Gomes e os deputados federais Mara Rocha, Vanda Milani, Jesus Sérgio, Perpétua Almeida, Alan Rick e Jéssica Sales.

Em tempo: é a mesma conversa mole antes da Reforma Trabalhista, que geraria milhões de emprego…o que aconteceu? aumentou o desemprego e os empregos gerados são precarizados e com salários reduzidos.

Em tempo 2: o que o governador GladsonC pede aos deputados e senadores é, traduzindo no popular, é acabar com a aposentadoria pública…porque a proposta de Bolsonaro e Paulo Guedes não acaba privilégio de nenhuma casta conhecida (judiciário, parlamentares, parte do executivo, MP)…nem prioriza cobrar os trilhões dos devedores da Previdência (bancos e grandes empresas especialmente)…

Em tempo 3: até agora se posicionaram contra essa maldita reforma da Previdências apenas Perpétua, do PCdoB, e o deputado Jesus, do PDT….a população espera os posicionamentos dos demais…especialmente das mulheres deputadas e da senadora…as mais prejudicadas se a reforma passar.

J R Braña B.