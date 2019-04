Previdência: partidos que votaram contra você na CCJ da câmara

partidos previ ccj #

E aqui no Acre, o governador pressiona a bancada federal para apoiar o fim da aposentadoria pública no Brasil…nenhum privilégio será retirado dos consagrados privilegiados…vai sobrar sempre para o servidor e trabalhador da iniciativa privada, rurais, mulheres que terão que trabalhar 40 anos para NUNCA se aposentar.

E não esqueça: Globo, Record, Band, SBT, a velha mídia toda está a favor do fim da sua aposentadoria…

Sardenberg manipula as informações de forma descarada na @CBNoficial . A PEC do governo não altera em nada os super salários, não mexe com isso. E, desde 2012, ninguém que entra no serviço público federal pode ter aposentadoria acima do teto de R$ 5.800,00.

— Ivan Valente (@IvanValente) 24 de abril de 2019