Estação de Tratamento de Água em Sena será inaugurada pela 2ª vez

eta sena gov #

O convite não nega…:

o

As providências da nova direção do Depasa, claro, podem estar melhorando o sistema de abastecimento em Sena Madureira, corrigindo deficiências…é natural que assim seja…porém, o evento não é para inaugurar nada…a ETA foi entregue ainda no governo passado e dobrou a capacidade de produção e distribuição de água…foram mais de 5 milhões investidos.

Veja aqui a inauguração…e aqui também… e mais abaixo em vídeo a presença de Pe. Paolino na entrega da Estação de Tratamento de Água em Sena, com o então presidente do Depasa, o atual deputado Edvaldo Magalhães, e o governador Tião Viana.

Mas tudo bem: o governo GladsonC quer inaugurar novamente a ETA que já está pronta…perfeito!…o importante é que o abastecimento de água no município melhore cada vez mais.

Depois ficam surpreso com ele querendo mudar o nome da Arena da Floresta para Arena Acreana….

J R Braña B.