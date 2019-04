Gov 4 meses: Sena se contenta com migalhas

sena água #

A solenidade de inauguração da segunda etapa das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Sena Madureira marca um momento importante para o município. A partir de agora todos os bairros serão abastecidos durante 12 horas com apenas duas manobras de distribuição, o que irá garantir o envio do produto de 12 em 12 horas para as casas. A meta é até o fim do ano servir todo o município com água durante 24 horas por dia.

(…)

Em tempo: segundo assessoria do governo, GladsonC teria se sentido mal e não foi a Sena prestigiar as obras de melhoramento da Estação de Tratamento de Água.

Em tempo 2: Sena, para dizer a verdade, segue fora do radar do poder estadual…completamente fora…desprestígio total….não é de hoje, claro…e a cidade se contenta com esmolas.

Em tempo 3: alguma razão tem o prefeito em chutar o pau da barraca.

J R Braña B.