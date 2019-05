A ‘onda JV’ para o governo pode estar começando (e cedo)…

jv acre #

Jorge Viana, que já foi senador, governador e prefeito – recebeu de uma senhora nas últimas horas um bilhete que diz:

-Por favor, salva o nosso Acre.

Parece despretensioso o pedido popular, mas é apenas mais uma de inúmeras manifestações que já se vê na capital e nos municípios em favor de JV num futuro governo…

Em tempo: e parece que ele segue se preparando física e psicologicamente…na madrugada de sábado JV e adeptos das maratonas correram mais de 30 km pelas vias da capital…

–Estou me preparando para as provas da vida…Elas exigem resiliência, resistência e muita determinação! E compromisso com um mundo melhor para todos – disse a oestadoacre

vídeo do Instagram do próprio abaixo.

