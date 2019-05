Meia verdade…(motivo de demissão de secretário foi político)

bndes gov #





Em tempo: afronta em nomeação de assessores ligados aos governos do PT bancada pelo ex-secretário de planejamento (dizia ele a pessoas próximas: ‘vou montar a minha equipe’) foi o estopim para os donos do governo de GladsonC pedirem a cabeça de Rafael (que até aliados/protetores o achavam muito dono de si…traduzindo: arrogante)….ou seja, o motivo da degola foi político e não técnico como se quer fazer crer.

Em tempo 2: sim, o governo de GladsonC tem donos…está fatiado…esse é o perigo que assusta o oráculo e Manaus.

Em tempo 3: a preocupação do oráculo Malheiro é não deixar o governador GladsonC pisar na bola e responder lá na frente por irregularidades administrativas capitais…nesse ponto, as ‘pendências’ em relação aos recursos do BNDES podem ter tido algum peso…nada mais.

J R Braña B.