Tuberculose: presídio de Sena sem registro da doença

Após ação de saúde, nenhum caso de tuberculose é diagnosticado no presídio de Sena

O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen/AC) recebeu, nesta semana, o resultado de 52 testes de tuberculose realizados por servidores do presídio de Sena Madureira. Os exames reafirmam que nenhum servidor da unidade foi diagnosticado com a doença.

No último dia 24 de abril, foi realizada uma ação de combate e controle da tuberculose e outras doenças na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Na oportunidade foram feitos testes rápidos de tuberculose, hepatites, sífilis e HIV.

