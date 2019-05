Brasil segue para uma Ditadura de Bolsonaro? (editorial do Estadão)

brasil ditadura #

Editorial do jornal O Estado de S. Paulo demonstra apreensão e com ações de Bolsonaro, que quer ser um ‘Messias’.

(…)

Cresce a inquietante sensação de que Bolsonaro decidiu governar não conforme a Constituição e com respeito às instituições democráticas, mas como um falso Messias cuja vontade não pode ser contrariada por supostamente traduzir os desejos do “povo” e, mais, de Deus. Ao que parece, Bolsonaro passou a acreditar de fato na retórica salvacionista que permeou sua campanha eleitoral, alimentada por alguns assessores e pelos filhos com o intuito de antagonizar o Congresso – visto como o lugar da “velha política” e, portanto, como um obstáculo à regeneração prometida pelo presidente.

(…)

Diante da repercussão negativa, Bolsonaro, em lugar de serenar os ânimos e demonstrar seu compromisso com a democracia representativa, estabelecida na Constituição, preferiu ampliar as tensões, lançando-se de vez no caminho do cesarismo.

(…)

A esta altura, parece cada vez mais claro que Bolsonaro não estava para brincadeira quando disse, em março, que não chegou ao governo para “construir coisas para nosso povo”, e sim para “desconstruir muita coisa”. Espera-se que a democracia brasileira e suas instituições resistam a essa razia.

(…)

EDITORIAL: Cresce a inquietante sensação de que Bolsonaro decidiu governar não conforme a Constituição e com respeito às instituições democráticas, mas como um falso Messias https://t.co/A6VUXIyYA1 pic.twitter.com/y0mV6oRWYd — Estadão (@Estadao) 21 de maio de 2019

Em tempo: tudo isso foi dito durante a campanha sobre Bolsonaro….jornais como Estadão, Globo e Folha estiveram na linha de frente defendendo Bolsonaro…taí o resultado.

J R Braña B.