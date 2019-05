Reforma ADM: O Estado do Acre está quebrado…(para quem necessita)

o estado reforma #

Governo diz que o Estado ‘está quebrado’, mas leva proposta de Reforma Administrativa à Assembleia que cria centenas de novos cargos…

Edvaldo Magalhães, deputado do PCdoB, contrapõe:

Quem tem que saber o tamanho do governo e a necessidade de pessoal para tocá-lo é o próprio governo, isso não está em questionamento.

O que não aceitamos é o discurso contraditório que, de um lado, diz que o estado vive uma grande crise financeira, que existe um rombo na previdência, no orçamento e que o governador pode, inclusive, decretar estado de calamidade financeira. De outro lado, recebemos a proposta de um aumento de 43,8% no número de cargos em comissão.

Afinal, o estado está quebrado ou não? O governo pode ampliar os gastos com CEC’s ou não?

Queremos trabalhar com a verdade. Por isso, pedimos transparência.