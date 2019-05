pha pais br #

Bem, o Acre não veste essa carapuça….aqui, como todo mundo do agronegócio sabe, 80% votaram no capitão e votariam novamente….umas 100 vezes mais….duvidas?

Vídeo com o afiado PHA



Em tempo: e nada de golpe dentro do golpe (Mourão no lugar do capitão)…se é para mudar vamos de eleição livre…sem maracutaia….para mudar a política econômica.



J R Braña B.