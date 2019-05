Mara equivocada em votação do Coaf perde junto com Moro

mara coaf #

MARA ROCHA É A ÚNICA PARLAMENTAR DO ACRE A VOTAR PARA MANTER COAF NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA COM SÉRGIO MORO (voto equivocado – J R Braña B.)

Por 228 votos contra 210, os parlamentares aprovaram a volta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para o Ministério da Economia.

Em tempo: É assim em todo o mundo, deputada Mara…O Coaf fica sob as ordens da Fazenda…seu voto pró-Moro foi um equívoco, mas consciente politicamente, sabemos…Moro, que queria ficar com o controle do Conselho pode, a qualquer hora, pedir informações ao Ministério da Fazenda sobre movimentações financeiras suspeitas…portanto…

Em tempo 2: por que Moro quer ter o controle nas mãos dele para vigiar as movimentações financeiras dos brasileiros? É a pergunta que muitos fazem…e também por que Moro não manda vigiar ou descobrir onde anda o Queiroz?…Esta eu mesmo que faço daqui deste blog de fim de mundo.

J R Braña B.