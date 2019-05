Chantagem de Paulo Guedes no país que sustenta banqueiro

chantagem guedes #

A nova chantagem de Paulo Guedes, ministro e posto Ipiranga do presidente Bolsonaro, é ameaçar o Congresso dizendo que pega um avião e vai embora do Brasil se a Reforma da Previdência, que sacrifica os mais pobres, não passar do jeito que ele quer….

Seria indiferente a notícia da ida de Paulo Guedes e os seus para outro país, mas todos sabem que o Brasil é a terra prometida de banqueiros…aqui eles pintam, bordam e vivem como verdadeiros Reis às custas da miséria do povo….a chantagem faz parte da profissão.

Guedes diz que renuncia se reforma da Previdência virar ‘reforminha’: ‘Pego um avião e vou morar lá fora’ https://t.co/LPovAYHnS4 -via @EstadaoEconomia — Estadão (@Estadao) 24 de maio de 2019

J R Braña B