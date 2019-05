PSDB isenta Aécio: não foi desta vez, Rocha!

aécio psdb #

Estadão

Com a imagem arranhada por escândalos de corrupção que atingiram dirigentes da sigla, o PSDB vai lançar na semana que vem um Código de Ética que prevê punição para filiados que se envolverem em ilegalidades. Desde sua fundação, é a primeira vez que o partido elabora um documento específico para essa finalidade que vai permitir, até mesmo, a expulsão de filiados.

As normas, entretanto, não atingem de imediato tucanos graúdos como o deputado federal Aécio Neves (MG), que é réu por corrupção passiva e obstrução da Justiça, acusado de receber ilicitamente R$ 2 milhões de Joesley Batista, da J&F. Ele nega. Como as denúncias contra o Aécio ocorreram antes da elaboração do Código de Ética, ele só poderá ser punido pelo partido caso condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em tempo: Major Rocha, o vice-governador do Acre, do PSDB, não vai desistir de expulsar Aécio Neves do partido..isso é claro…se vai conseguir, são outros quinhentos.

Em tempo 2: não seria dentro do PSDB que ele seria punido…claro….na justisssssa, como se sabe, denúncias contra Aécio ‘não vem ao caso’.

J R Braña B.