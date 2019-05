Emprego no Acre: saldo em abril foi 377 novos postos

empregos acre #

Min da Economia

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta sexta-feira (24) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, mostram que o estado do Acre teve saldo positivo na geração de empregos em abril. No período, foram abertos 377 novos postos de trabalho, uma variação de 0,49% em relação ao estoque do mês anterior.

Em abril, a geração de empregos na economia acreana foi impulsionada pelos setores de Comércio, com a abertura de 163 novos postos, e Serviços (110). Construção Civil (48), Indústria de Transformação (40) e Agropecuária (14) também impulsionaram o resultado.