Lei de IRRESPONSABILIDADE Fiscal: governo cria mais 515 cargos (assista)

515 cargos edvaldo #

O Acre enverga, mas não quebra…

Do dep Edvaldo Magalhães

‘Fiz um pronunciamento chamando atenção para os riscos de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sabendo que extrapolaria o limite prudencial previsto na lei, o governo do estado acelerou o envio da reforma administrativa e criou mais 515 cargos.

Isso significa que a criação dos cargos ocorreu no momento indevido e, caso queira levar a cabo as nomeações, o governo estará comprometendo os serviços essenciais e a economia do nosso estado.’