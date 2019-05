Gov GladsonC no interior: ‘Não paguem multa do Imac’ (ouça)

gov gladsonc #

Em visita ao município de Manoel Urbano e Santa Rosa o governador Gladsonc incentivou agricultores não pagarem multas aplicadas pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Ouça:

Em tempo: o governador desmoraliza o Imac…aí fica a pergunta: para que servirá mesmo o Instituto de Meio Ambiente neste governo?

Em tempo 2: o governador poderia fazer de outra forma…abrir uma negociação política com os multados e, no final, até perdoar as dívidas…mas não: joga contra o meio ambiente..deseduca…estimula o não respeito ao ambiente….pelo jeito, tá liberado tocar fogo em tudo!….o MP vai se pronunciar?

J R Braña B.