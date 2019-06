Digitais de GladsonC: Gov quer Assembléia mexendo na sua aposentadoria

gladsonC vai #

Está no Globo de hoje o líder do PSL dizendo que os governadores devem pôr suas digitais na Reforma da Previdência para não passarem por’santinhos’ aos olhos do eleitor.

Não se preocupe, deputado Delegado Waldir (um dos mais truculentos parlamentares na câmara atualmente): o governador do Acre já assumiu sua digital bolsonarista na manhã desta segunda-feira, 3, no seu programa de rádio, quando também disse que seus secretários estão abaixo dos 20% em desempenho.

Se o Acre ficar fora (da Reforma da Previdência), cabe ao governo fazer sua própria reforma aqui no Estado. Se acontecer, vou iniciar o processo e enviar, imediatamente, o projeto para a Aleac, disse GladsonC no rádio.

Traduzindo: vai sobrar para os deputados estaduais a responsabilidade para mexer na sua aposentadoria, servidor. Lado positivo: aqui haverá debate e todos sabem quem é quem na Casa do Povo.

Em tempo: o governador do Acre vê mais não enxerga o que acontece no Brasil…‘Brasil está a caminho do colapso social’, disse nada mais nada menos que Rodrigo Maia, aliado de Bolsonaro, e presidente da Câmara dos Deputados.

J R Braña B.