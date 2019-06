cruzeiro gov #

Apenas cinco meses de Governo

Nas redes antissociais de Cruzeiro do Sul a notícia é de que o governador GladsonC foi vaiado ao chegar, ao falar e ao sair do ginásio Jader Machado, local onde ocorre os Jogos Escolares (hoje foi a abertura no município).

Mesmo com o péssimo serviço 3G das operadoras a saraivada no governador foi forte….e mais abaixo um áudio:

Áudio: