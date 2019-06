51 agrotóxicos: supermercado europeu recusa produto brasileiro

51 agrotóxicos #

Governo Bolsonaro ampliou liberação de agrotóxicos no país…já são 51 tipos de venenos utilizados na produção de comida no Brasil…todos proibidos na Europa…resultado: supermercado orgânico sueco retira de suas prateleiras alimentos produzidos no Brasil.

Fique esperto com o que você compra nos supermercados de Rio Branco.

Esse é o governo do veneno…