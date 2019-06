esses dois #

Eles se merecem…

O presidente (?) capitão foi ao hospital abraçar um jogador de futebol acusado de estupro…

Mas se quer enviou uma mensagem de solidariedade aos parentes da família do músico assassinada com 80 tiros por homens do Exército Brasileiro.

Se quer um nota quando Beth Carvalho morreu…

Parabéns às mulheres (inocentes, para não escrever outro adjetivo) que ainda aplaudem essas duas criaturas…

J R Brãna B.