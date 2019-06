GladsonC deve reestatizar o governo (que está privatizado)

gladsonc estado #

O governador começa dar de cara com os problemas cotidianos…e não adianta viajar dia sim e dia não também porque os problemas o perseguirão.

É a lógica ‘política e universal’ dos problemas: problema não se afasta…se resolve ou se põe ao lado, à vista, em quarentena, até ter uma solução pra ele.

Vi hoje um ensaio no ac (sem autoria) dizendo que o governo pode privatizar empresas públicas locais (Depasa, por exemplo).

Água e energia não devem ser mercadoria…a energia no Acre já é…foi privatizada e virou vexame nas famílias as contas todo mês nas alturas.

Querem fazer o mesmo com a água no Acre (e no Brasil)…embora a MP do Marco Regulatório do Saneamento (para privatizá-lo) tenha sido derrotada na câmara dias atrás.

Direito à água e energia todo ser humano precisa ter garantido…mesmo que não tenha recursos para pagar as tarifas…(eu sei: isso é inadmissível aos ouvidos dos neoliberais).

Água e energia são Direitos Humanos!

Pois bem: no plano federal Bolsonaro transgride todas as Leis e impõe caos ao Brasil…ponto pacífico!

Aqui, o governador GladsonC, que veio de família da iniciativa privada (ajudada pelo poder público estatal) precisa reestatizar o seu governo…porque, como todos sabemos, o governo está completamente privatizado…não entendeu?

A ‘sem-vergonhice’ a que se refere o governador na Saúde, com razão, neste caso, tem origem no setor privado…que é quem manipula e corrompe agentes estatais.

J R Braña B.