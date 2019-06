Dilma: ‘Processos corrompidos exigem liberdade imediata para Lula’

dilma liberdade #

Da presidenta Dilma na sua conta do TT frente as revelações do The Intercept_:

Processos corrompidos pela fraude na Lava Jato implicam em liberdade imediata de Lula. #LuLalivre — Dilma Rousseff (@dilmabr) 10 de junho de 2019

Mostram as ações inconstitucionais do Juiz Moro qdo da nomeação do ex-Presidente Lula para a Casa Civil, autorizando as gravações de Presidenta, no exercício do cargo, sem a necessária autorização do STF. Esperemos que diante das evidências, o Supremo não se omita. — Dilma Rousseff (@dilmabr) 10 de junho de 2019