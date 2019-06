Em direção ao precipício: pode ser que sim…pode ser que não…

(…)

A notificação da decisão é assinada pelo Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Acre e Gestor de Precatórios, Lois Arruda. O documento trata do processo administrativo instaurado para acompanhar o pagamento de precatórios do Estado do Acre…

A notificação afirma ainda que caso o governador não pague, poderá responder na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa e informa que a União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos Estados.

Em tempo: não quero pensar que o governo está levando o Acre para o precipício…mas é uma soma de coisas mal encaminhadas uma atrás da outra…

J R Braña B.