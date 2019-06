Liberdade e independência têm preço: ajude manter oestadoacre

liberdade informação #

oestadoacre nunca foi tão acessado como nos últimos doze meses…dia após dia crescemos na audiência….mas precisamos do seu apoio…como você observa diariamente, nossos anúncios são os anúncios do Google (que nos descobriu), porém ainda insuficientes para cobrir as despesas e as melhoras que pretendemos e precisamos fazer.

Não estamos incluídos entre os veículos que recebem anúncios oficiais do Governo do Acre (e não é de hoje que estamos fora).

A postura de liberdade e independência de oestadoacre incomoda até os que concordam com a gente quando estão no poder…

E pagamos um preço por isso: a exclusão.

Aqui não tem post clandestino…são assinados…de terceiros e por este blogueiro de fim de mundo…

As críticas ao governo, às prefeituras, ao Governo Bolsonaro são às claras…são críticas políticas, duras no conteúdo e muitas vezes leves e humoradas na forma…

Temos lado…não escondemos. Toda imprensa tem lado…só que escamoteia para iludir o leitor com a falsa premissa da neutralidade, que não existe.

Então…se você gosta de ler a gente ou não gosta, mas tem que vir aqui para saber um outro viés dos fatos, ajude manter oestadoacre.com

É muito fácil e qualquer valor a partir de R$ 5 pode ser doado… pelo pay pal (e-mail: joaoroberto15@globo.com) ou conta PJ: Conta corrente PJ – Bradesco – AG 0427-8 – CC 54.694-1

Agradecemos de coração.

J R Braña B.