Gov Bolsonaro precisa da violência institucional para se manter

gov bolsonaro #

Seus ensaios querendo armar as pessoas (as milícias, na verdade) dizem tudo….objetivo é aprofundar o golpe… dando um golpe no próprio golpe…

Este blog vem dizendo já há algum tempo que Bolsonaro precisa do regime de exceção para seguir à frente do (des)governo.

Outra forma de se manter seria se mudasse de postura política…o que é improvável.

Não há como um (des)governo como esse seguir por mais três anos e meio com apreço do povo…impossível!

Seus próprios aliados já sabem disso.

Traduzindo a frase de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que está no título:

-Esse governo é o fim da picada….e covarde com o povo.

J R Braña B.

