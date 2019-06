Coleta de lixo em Rio Branco cada dia fica pior (f)

coleta de lixo #

No Tropical e Morada do Sol não se sabem o horário do recolhimento de lixo pela prefeitura.

Tem dia que é pela manhã, cedo, antes de 8h…

Em outro é pela tarde….

…Pela noite…às 23 horas…

É uma descaso completo com os moradores e com a cidade.

Hoje, por exemplo, o lixo colocado para fora pela manhã está assim:…são quase 14 horas e nada do caminhão passar.

Gatos, cachorros de rua e urubus fizeram a festa…

Rio Branco ainda é uma comunidade incivilizada, atrasada…e com um poder público que não cumpre sua obrigação…

Talvez daqui a mil anos melhore.

Em tempo: numa cidade onde sequer as ruas têm seus nomes especificados, esperar o quê…!

J R Braña B.

