petecão comemora #

Com muita alegria que vi ser entregue a obra da Feira Coberta do Bairro Manoel Julião, que destinei uma emenda parlamentar no valor de R$351 mil reais…como diz a música, Quando petecão ganhar, Quem ganha é o povo , Eu sou Petecão de novo. (Sen Petecão)